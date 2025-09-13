В Москве торжественно открыли новые станции метро

Российский президент Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия ключевых объектов в Москве. Официальные сайт Кремля вел трансляцию события в официальном телеграм-канале.

В рамках празднования Дня Москвы введен в эксплуатацию новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира. Одновременно запущено движение по новому участку Троицкой линии метрополитена, включающему станции «Вавиловская», «Академическая», «Крымская» и «ЗИЛ».

Запуск новых станций метро кардинально улучшит транспортную доступность для 1,2 миллиона москвичей. Это снизит нагрузку на наземный транспорт и сократит время в пути для жителей юго-западных районов столицы.

«Хочу отметить, что все, что происходит в Москве, без всяких сомнений, касается всей страны, потому что Москва – центр России: политический, экономический, индустриальный, логистический», — отметил Владимир Владимирович.

Кроме того, Владимир Путин открыл Национальный космический центр (НКЦ) — совместный проект правительства столицы и «Роскосмоса». Центр, построенный на территории ГКНПЦ им. Хруничева, объединит центральный офис госкорпорации, штаб-квартиры 22 предприятий ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро и опытные производства.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, создание НКЦ — это первый шаг к реорганизации всей промзоны, где появятся новые технопарки и образовательные центры, в том числе колледж для будущих специалистов. Ориентировочная стоимость проекта достигает 25 млрд рублей, а работать в нем будут около 20 тысяч инженеров.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин оценил роль Москвы в проведении СВО, выступая на День города.