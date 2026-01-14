Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Власихи Германом Потапчуком

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Власихи Германом Потапчуком. В ее рамках обсудили итоги работы по развитию муниципалитета за пять лет.

«Мы с вами, Герман Валерьевич, встречались с жителями, и абсолютное большинство гордится Власихой. Тем более сейчас, когда мы модернизируем ЖКХ, благоустраиваем территорию, делаем капитальный ремонт домов. Людям нравится город, никто не собирается уезжать», - открыл встречу губернатор.

Потапчук доложил, что в муниципалитете уделяется особое внимание благоустройству территорий, в том числе дворов. За пять лет благоустроили более 50% территорий. В следующие пять лет планируется завершить эту работу. Также благоустроили мемориал маршалу Жукову и Соборную площадь, облагородили въездную группу КПП-2. В ближайшие два года завершат благоустройство территории Среднего озера.

В округе работает 31 стационарный и 11 нестационарных торговых объектов. Все НТО и третья часть СТО приведены к единому архитектурному облику. Работа будет продолжена.

Также во Власихе активно модернизируют системы ЖКХ. За несколько лет модернизировали ЦТП в микрорайонах Спортивный и Школьный, реконструировали два котла на котельной № 3, обновили 6,5 км теплосетей. В 2026-2028 годах модернизируют еще пять ЦТП, построят БМК в микрорайоне Березка, реконструируют котельную № 1 и обновят еще 17 км теплосетей. Помимо этого, в 2026 году обновят 16 км сетей водоснабжения. Кроме того, на 2027 год запланирован старт работ по реконструкции очистных сооружений, которые были построены в 1962 году.

В 2026 году в микрорайоне Заозерный заменят инженерные системы в рамках программы капремонта. Перемены коснутся порядка 500 жителей. В 2026-2030 годах капитально отремонтируют 13 МКД в микрорайоне Цветной бульвар. На сегодняшний день из 78 МКД 69 вошли в программу капремонта.

За пять лет во Власихе отремонтировали больше половины муниципальных дорог, увеличили автобусный парк на пять машин, запустили круговой внутренний маршрут в рамках маршрута № 46, сохранили маршрут № 477.

За указанный период были отремонтированы два корпуса главной поликлиники округа — филиала НМИЦ им. А. А. Вишневского Минобороны РФ. Также привели к региональному стандарту детскую поликлинику, капитально отремонтировали школу им. А. С. Попова, реконструировали городской стадион, построили многофункциональный ФОК и заменили памп-трек у Дворца культуры.

В марте у Германа Потапчука заканчивается срок полномочий. Он отметил, что готов продолжить работу. Губернатор пожелал ему успехов в конкурсе на должность главы муниципалитета.

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев подвел итоги работы за 2025 год.