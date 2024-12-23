Губернатор Подмосковья анонсировал свое традиционное обращение по итогам года

Губернатор Воробьев

Фото: [Пресс-служба губернатора МО]

В понедельник, 23 декабря, пройдет традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева с итогами 2024 года, его назвали «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост». Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.

«Затрону важные вопросы развития нашего Подмосковья: поддержка СВО, здравоохранение, помощь семьям, благоустройство, строительство школ и садов, экономика», — написал он.

По его словам, в ходе обращения также будет затронута тема реализации нацпроектов. Мероприятие начнется в 12:00, посмотреть его можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.

Актуально
Подмосковье
Губернатор Московской области