Губернатор Подмосковья анонсировал свое традиционное обращение по итогам года

В понедельник, 23 декабря, пройдет традиционное обращение губернатора Московской области Андрея Воробьева с итогами 2024 года, его назвали «Подмосковье и национальные цели Президента. Развитие, укрепление, рост». Об этом губернатор сообщил в своих социальных сетях.