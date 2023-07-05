Губернатор Подмосковья: благоустроенный парк «Ривьера» стал любимым местом отдыха жителей и гостей Можайска

Можайский парк «Ривьера» начали благоустраивать в 2019 году, теперь там отдыхают не только местные жители, но и гости города. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи встретился с посетителями парка.

«В какой бы город Подмосковья мы ни приехали, у жителей всегда есть запрос на комфортный, интересный отдых, занятия спортом на свежем воздухе, рядом с домом. Поэтому мы стараемся каждый год благоустраивать общественные территории, создавать новые пространства. Парк «Ривьера» в Можайске — любимое место отдыха горожан и тех, кто сюда приезжает», — отметил глава региона.

Он поблагодарил местных жителей за то, что они проявили инициативу к благоустройству.

«В начале июня мы проводили опрос в наших парках — как дальше развивать парк, что нужно улучшить, какие активности добавить. Задача главы и дирекции парка — эти наказы постараться воплотить в жизнь. А также — сделать парки комфортнее для малого бизнеса, создать возможности для размещения тележек с мороженым и водой, фудтраков, прокатов велосипедов и самокатов. Главное — чтобы эти точки органично вписывались в пространство и не вредили природе», — добавил Воробьев.

Сейчас в парке обустроены лыжероллерная трасса и велотрассы, прогулочный маршрут. Тренер по лыжным гонкам Андрей Голицын отметил удобство того, что все эти маршруты отделены друг от друга. В «Ривьере» также появились детские площадки, скамейки, урны, беседки, раздевалки. Кроме того, территорию озеленили, на ней установили освещение и камеры видеонаблюдения.

«Я живу рядом с парком, и вижу, насколько он сильно изменился. Сейчас тут появились ухоженные дорожки, много людей стало приходить. Кафе в этом году открылось. Хотелось бы, чтоб пляж еще благоустроили, песочек завезли. Потому что все горожане туда приходят отдыхать», — отметила местная жительница Наталья.

Ранее губернатор проверил готовность школы в Можайске к открытию после капремонта.