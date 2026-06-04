Губернатор Подмосковья рассказал о ходе строительства Южно-Лыткаринской дороги

«Это большая концессионная дорога, по сути дублер МКАДа. Дальше идет ЦКАД. Есть МКАД, есть ЮЛА — 46 км от Балашихи до юга Подмосковья, и дальше уже есть ЦКАД. Все это важно, позволяет экономить время. И в сентябре мы окончательно эту дорогу запустим. Сейчас сообщение открыто уже на примерно 75% участка дороги», — рассказал губернатор.

Он отметил, что в ходе строительства попадаются сложные участки, которые требуют переноса газа или согласования подключений. На их строительство, несмотря на небольшую продолжительность, может требоваться больше времени.

«Но строители — молодцы. И эта дорога, я уверен, даст очень заметный эффект — и как удобство для жителей, и экономический эффект. Кстати, там расположена одна из ключевых, больших экономических зон — индустриальный парк „Титан“, который разобран уже на 100%. Мы его еще не построили, а все опции уже разобрали», — отметил губернатор.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Сбер внедрит оплату проезда по геопозиции в транспорте региона.