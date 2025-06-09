Губернатор Подмосковья: более 160 пляжей и зон отдыха у воды открыли в округах региона

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях сообщил об открытии пляжного сезона в Подмосковье. По его словам, в регионе работает 164 пляжа и зон отдыха у воды.

«В прошлом году их посетили более 1,3 млн человек, а в этом сезоне ждем около 1,5 млн», — отметил губернатор.

Воробьев рассказал о подготовке пляжей. Так, на участки завезли чистый песок, провели обработку от клещей и проверку дна водоемов, обновили пляжную инфраструктуру, открыли пункты проката и пункты питания.

В этом году были открыты четыре новые благоустроенные зоны отдыха. Это пляж на набережной реки Синичка в Красногорске; пляж на набережной реки Коломенка в Коломне; место отдыха у воды на озере Южное в Черноголовке и место отдыха у воды на Пугачевской плотине в Шаховской. Полный список открытых пляжей и зон отдыха представлен здесь.

«Главное, помните, что купаться можно только в оборудованных и официально разрешенных местах. Пусть лето будет безопасным и солнечным», — добавил губернатор.

Ранее Андрей Воробьев проверил ход благоустройства лесопарка «Волкуша» в Лыткарино.