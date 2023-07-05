Губернатор Подмосковья: более шестидесяти школ ремонтируются в регионе по президентской программе

«По каждой обсуждаем с учителями и родителями все детали: от краски для стен, до мебели. В Можайске мы капитально отремонтировали школу «Лидер» в поселке Гидроузел. В этом году обновляем школу № 1 в деревне Клементьево. В 2024 году приступим к ремонту школы «Перспектива» в поселке Колычево», — написал он.