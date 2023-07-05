Губернатор Подмосковья: более шестидесяти школ ремонтируются в регионе по президентской программе
Фото: [Антон Чернов]
В Подмосковье в этом году капитально ремонтируются 63 школы, работы проходят в рамках президентской программы, сообщил губернатор Андрей Воробьев в своих соцсетях.
«По каждой обсуждаем с учителями и родителями все детали: от краски для стен, до мебели. В Можайске мы капитально отремонтировали школу «Лидер» в поселке Гидроузел. В этом году обновляем школу № 1 в деревне Клементьево. В 2024 году приступим к ремонту школы «Перспектива» в поселке Колычево», — написал он.
Глава региона также пообщался с жительницей Можайска, родители которой были первыми выпускниками местной школы № 2.
«Она и сама ее закончила, а сейчас здесь учатся ее дети. Когда слышу такие истории, понимаю, что все делаем не зря. Надеюсь, что и внуки Светланы тоже будут жить и учиться в Подмосковье», — отметил Воробьев.
Ранее губернатор проверил готовность школы в Можайске к открытию после капремонта.