Губернатор Подмосковья: более сорока человек поступили в больницу Сергиева Посада после взрыва на заводе

В районную больницу после взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде поступили 43 человека. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях.

«Шестеро в реанимации — у них ожоги и черепно-мозговая травма, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. У остальных — осколочные повреждения средней тяжести», — написал глава Подмосковья.

По словам Воробьева, под завалами могут оставаться еще пять человек. В настоящий момент на территории завода работают 16 бригад скорой, три бригады медицины катастроф, а также санавиация. Губернатор добавили, что в медучреждении, куда привозят пострадавших, усилили бригады экстренной помощи. Там был создан резерв из 40 коек, 10 из которых — реанимационные.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде получат всю необходимую помощь.