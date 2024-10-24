Губернатор Подмосковья: движение по Мытищинской хорде запустят в декабре

В декабре 2024 года в Подмосковье запустят движение по Мытищинской хорде, дорога «Виноградово — Болтино — Тарасовка» уже готова на 95%. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своих социальных сетях.

«Это большой проект, который включает 11 мостов и путепроводов. Девять из них уже готовы, еще два завершаем. На шести развязках мы полностью заменили коммуникации», — написал губернатор.

Он уточнил, что трасса будет четырехполосной, ее длина составит 16,1 километра. Дорога будет соединять Ярославское шоссе с Дмитровским, Пироговским, Осташковским, Афанасовским. Рабочие также объединят две вылетные магистрали, чтобы обеспечить объезд загруженного участка МКАД, вывести часть транзита из Мытищ и Пушкино и разгрузить Осташковское шоссе.

Воробьев добавил, что положительные изменения затронут 850 тысяч жителей. По его словам, трассу оборудуют системой «Свободный поток», чтобы водители могли проехать по транспондеру.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.