Губернатор Подмосковья: экспертиза пострадавшего из-за взрыва дома в Балашихе займет около двух дней

Проверка состояния девятиэтажного жилого дома в Балашихе, где сегодня произошел взрыв газа, займет около двух дней, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что проверены будут в том числе прилегающие подъезды. Это необходимо для того, чтобы убедиться, что повреждения не пойдут дальше. По словам Андрея Воробьева, менять разбитые окна в соседних домах начнут уже сегодня.

Утром губернатор Подмосковья прибыл на место ЧП и провел оперативный штаб. Глава Московской области подчеркнул, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Сейчас в ДК «Балашиха» работает временный пункт сбора помощи пострадавшим от взрыва газа. Жители муниципалитета могут приносить теплые вещи, подушки, одеяла и постельное белье по адресу: Московский проезд, дом 9.