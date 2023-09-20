Пункт сбора помощи пострадавшим от взрыва газа в жилом доме организовали в Балашихе

В Балашихе организовали сбор помощи для пострадавших от взрыва газа в девятиэтажном жилом доме на Октябрьской улице. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Временный пункт сбора необходимых вещей находится в ДК «Балашиха» по адресу: Московский проезд, дом 9. В администрации городского округа уточнили, что в настоящий момент необходимо постельное белье, одеяла, подушки и теплые вещи.

Утром в среду в многоквартирном жилом доме в Балашихе произошел взрыв газовоздушной смеси. По последним данным, погиб один человек. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

На место выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона подчеркнул, что пострадавшим окажут всю необходимую помощь.