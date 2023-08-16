Губернатор Подмосковья: федеральная поддержка позволяет регулярно обновлять подвижной состав в регионе
Фото: [Антон Чернов/Подмосковье сегодня]
Федеральная поддержка, которую оказывают Московской области и другим регионам, позволяет проводить лизинг и регулярно обновлять подвижной состав. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
По словам главы Подмосковья, общественный транспорт во всех регионах России является чувствительным направлением деятельности.
«С одной стороны — жителям комфортно ездить на новых автобусах, это понятно. И наши предприятия, производители, один из них находится у нас в Павловском Посаде, соответственно имеют понятные перспективы развития», — отметил Воробьев.
Ранее Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в Дмитрове.