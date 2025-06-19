Губернатор Подмосковья и гендиректор Т2 подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры в регионе
Андрей Воробьев: Т2 повысит доступность сотовой связи в Подмосковье
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
В рамках ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор Т2 Антон Годовиков подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры в Подмосковье.
«Сейчас очень многие процессы и в деловой сфере, и в повседневной жизни зависят от мобильной связи, в том числе государственные услуги, которые жители получают в режиме онлайн, через приложения в смартфоне. Поэтому наша задача — обеспечивать доступность и надежность связи как в мегаполисах, так и в отдаленных территориях», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что в связи с ростом населения региона особое значение имеет развитие качественной инфраструктуры и широкого покрытия.
«У нашего партнера Т2 большие планы по внедрению новых цифровых сервисов, участию в строительстве сетей. Компания развернула технологию VoLTE, что позволяет совершать звонки через беспроводные сети 4G. Это важно для людей, чтобы оставаться на связи в любой точке страны и за границей», — сказал Воробьев.
Также стороны планируют сотрудничать в части цифровизации: реализовывать госпрограммы, национальные, федеральные и региональные проекты с использованием сетей связи.
«Московская область — стратегически важный регион для Т2. Мы фиксируем ежегодный прирост трафика в области на 20%, это требует системной работы по развитию сети и внедрению лучших технологических решений. Наши специалисты прилагают большие усилия для того, чтобы жители Подмосковья, привыкшие к высокому качеству сервиса, могли пользоваться услугами Т2 в любой точке региона, включая спальные районы и дачные поселки», — отметил Годовиков.
Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве региона с ПАО «МегаФон».