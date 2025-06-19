Губернатор Подмосковья и гендиректор Т2 подписали соглашение о развитии телекоммуникационной инфраструктуры в регионе

«Сейчас очень многие процессы и в деловой сфере, и в повседневной жизни зависят от мобильной связи, в том числе государственные услуги, которые жители получают в режиме онлайн, через приложения в смартфоне. Поэтому наша задача — обеспечивать доступность и надежность связи как в мегаполисах, так и в отдаленных территориях», — подчеркнул губернатор.