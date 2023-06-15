Губернатор Подмосковья и глава «Автобана» обсудили создание дороги в обход Орехово-Зуева и Ликино-Дулева

«Холдинг «Автобан» уже не один год принимает активное участие в развитии дорожной инфраструктуры в Подмосковье.<…> Не сомневаемся, что впереди у нас с правительством Московской области новые успешные совместные проекты», — сказал гендиректор АО «ДСК «АВТОБАН».