Губернатор Подмосковья и глава «Автобана» обсудили создание дороги в обход Орехово-Зуева и Ликино-Дулева
Фото: [Константин Семенец]
Генеральный директор АО «ДСК «АВТОБАН» Алексей Андреев на полях ПМЭФ представил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву вариант концессионного соглашения по реализации строительства дороги в обход Орехово-Зуева и Ликино-Дулева. Данный проект планируется реализовать с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).
«Новая дорога разгрузит Орехово-Зуево и Ликино-Дулево. Трафик в этих территориях заметно вырос за последние годы, сейчас транспортная нагрузка достигает 90%.<…> Рассчитываем, что благодаря нашим партнерам скоро эта проблема будет решена, и у водителей появится альтернативный маршрут», — сообщил губернатор.
Проект предполагает, что новая автотрасса протяженностью 26 километров будет иметь техническую категорию IБ, максимальная скорость движения по ней — до 110 километров в час.
«Холдинг «Автобан» уже не один год принимает активное участие в развитии дорожной инфраструктуры в Подмосковье.<…> Не сомневаемся, что впереди у нас с правительством Московской области новые успешные совместные проекты», — сказал гендиректор АО «ДСК «АВТОБАН».
Ранее губернатор Подмосковья назвал ПМЭФ-2023 главным экономическим событием года.