Губернатор Подмосковья и глава Мытищ обсудили помощь жителям Курской области

«У нас 15 волонтерских организаций собрали более восьми тонн гуманитарной помощи, которую уже передали на эти территории. А также мы взаимодействуем с ПВР, которые расположены в Московской области», - отметила глава.

Осенью в округе проведут выборы, после которых сформируется новый состав Совета депутатов. Воробьев подчеркнул важность обеспечения легитимности и прозрачности голосования, а также призвал сделать его удобным для избирателей.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье постоянно находится на связи с врио губернатора Курской области.