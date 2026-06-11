Свыше 36 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года удалось сформировать внушительный резерв донорской крови и ее компонентов — объем заготовленных запасов превысил 36,4 тонны. Этот показатель оказался выше результатов аналогичного периода прошлого года почти на 1,8 тонны, о чем сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Обеспечение медучреждений Подмосковья необходимыми объемами донорской крови и ее компонентов находится в зоне ответственности Московского областного центра крови и его филиалов. Заготовленные биоматериалы применяют как при оказании неотложной помощи, так и в рамках планового лечения. Потребность в переливании нередко возникает у пациентов, перенесших серьезные операции или тяжелые травмы, у больных онкологического профиля, а также у недоношенных младенцев и других категорий нуждающихся.

В честь предстоящего Всемирного дня донора крови, который ежегодно отмечают 14 июня, в регионе проходит крупная общественная инициатива. С 8 по 14 июня «Волонтеры Подмосковья» совместно с Министерством здравоохранения Московской области и при содействии Министерства информации и молодежной политики организуют масштабную донорскую акцию. К участию приглашают всех совершеннолетних граждан, чье состояние здоровья позволяет сдавать кровь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ОЭЗ «Дубна» запустят производство контейнеров для хранения и транспортировки крови.