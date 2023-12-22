Губернатор Подмосковья: командиру отделения группы спецназа 45-й бригады посмертно вручили «Золотую Звезду» Героя России
Фото: [Антон Чернов]
Командиру спецназа 45-й бригады, оператору БПЛА «Ланцет» Валерию Половинке в ходе вручения премии «Мы рядом. Доброе дело» посмертно вручили «Золотую Звезду», награду передали его родным. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«За ним охотились ВСУ даже после того, как его команда была „накрыта“ Himars. Будучи раненым, пытался спасти своих товарищей. В 2021 году Валерий заключил контракт с нашей 45-й бригадой и переехал в Кубинку, чтобы поехать на фронт», — сообщил губернатор.
По словам Воробьева, у военнослужащего осталось трое маленьких детей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.