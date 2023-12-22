Губернатор Подмосковья: командиру отделения группы спецназа 45-й бригады посмертно вручили «Золотую Звезду» Героя России

«За ним охотились ВСУ даже после того, как его команда была „накрыта“ Himars. Будучи раненым, пытался спасти своих товарищей. В 2021 году Валерий заключил контракт с нашей 45-й бригадой и переехал в Кубинку, чтобы поехать на фронт», — сообщил губернатор.