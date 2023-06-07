Губернатор Подмосковья: лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям

В доме Правительства Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев начал свое выступление в рамках ежегодного обращения к жителям региона. В зале присутствуют почетные граждане, учителя, врачи и волонтеры, представители бизнеса, правоохранительный блок, общественная палата региона, участники СВО и их семьи.

«Каждый отчет — это очень ответственное мероприятие. Цель, с одной стороны — рассказать о том, чего мы достигли, о наказах жителей, о том, что мы обещали сделать и, конечно, о нашем дальнейшем движении вперед, о развитии нашего любимого Подмосковья», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Он отметил, что именно поэтому в зале присутствует большая команда людей, которая отвечает за результат.

«Как и раньше, мы руководствуемся нашими принципами и нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены. И эти перемены должны быть к лучшему», — сказал губернатор.

Андрей Воробьев подчеркнул, что лидерство имеет значение только тогда, когда оно направлено на помощь жителям, на достижение результата.

«Мы знаем, что в любом деле очень важна эффективность. На нее всегда четко ориентируется чаще всего бизнес. Но в нашей работ чуть сложнее. Результат получается гораздо весомее, когда эффективность идет вместе с чуткостью и заботой, желанием найти способ что-то сделать», — добавил губернатор.

Именно поэтому Правительство Подмосковья уделяет особое внимание диалогу и коммуникациям. Андрей Воробьев отметил, что это, прежде всего, личные встречи и, конечно, самые разные форматы общения — «Добродел», социальные сети, домовые чаты, электронная почта.

Ранее глава региона сообщил, что Московская область занимает второе в России место по численности населения, при этом растет быстрее всех.