Губернатор Подмосковья: в регионе запустят программу геномной оценки племенной ценности голштинского скота

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и президент Агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктор Линник на площадке ПМЭФ обсудили разработку системы геномной селекции молочного крупного рогатого скота (КРС) на территории Подмосковья.

«Предприятия АПК, наши ученые большое внимание уделяют селекционной работе — это важно, в том числе, и в реализации стратегических задач по импортозамещению», — отметил Воробьев.

По его словам, вскоре будет подписан меморандум с АПХ «Мираторг», Фондом «Иннопрактика» и АО «Московское» по племенной работе. Это позволит сделать селекцию молочного направления более эффективной.

«Мы планируем реализовать этот проект в течение пяти лет, что даст нам возможность достойно конкурировать с зарубежными производителями племенной продукции», — добавил глава региона.

Президент «Мираторга» Виктор Линник отметил, что лаборатория компании предоставит хозяйствам региона высокоточный анализ по подтверждению происхождения, статусу носительства моногенных генетических заболеваний и так далее. Он добавил, что данная работа в будущем позволит создать отечественную базу данных, заместить импорт и не только.

Ранее губернатор Подмосковья назвал ПМЭФ-2023 главным экономическим событием года.