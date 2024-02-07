Губернатор Подмосковья: модернизация электросетей в Истре является очень важной задачей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с представителями компании «Россети Московский регион» модернизацию электросетей в Истре, а также проверил работу подстанции «Слобода» в Павловской Слободе.

«Не так давно у меня состоялась встреча с руководством компании «Россети Московский регион», а также с министром энергетики России. Дело в том, что количество подключений в Подмосковье заметно растет. Поэтому крайне важно обеспечивать оперативные мероприятия, связанные с электросетями, трансформаторными подстанциями, новыми питающими центрами», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что в Истре растет число заявок на подключение. В округе активно строятся частные дома и коттеджи, будут построены новые дорога и школа. В связи с этим модернизация электросетей в муниципалитете — это очень важная задача, заявил Воробьев.

В Истре за последние 10 лет заключили более 140 тысяч договоров на техприсоединение, в том числе с Истринской клинической больницей и Технолицеем им. В. И. Долгих. С 2019 года потребление электроэнергии здесь увеличилось на 37%.

Сейчас в Истре реализуется самая масштабная в области программа по консолидации частных сетей, а также сетей СНТ. Это поспособствует снижению аварийности. С 2019 по 2023 годы филиалу компании «Россети Московский регион» «Западные электрические сети» передали около 370 СНТ, на баланс поставили более 590 километров ЛЭП 320 трансформаторных подстанций.

В прошлом году в округе отремонтировали более 36 километров воздушных и почти полторы тысячи километров кабельных ЛЭП, 90 объектов распределительной сети. Также расчистили 60 гектаров просеки вдоль ЛЭП.

В этом году в округе реконструируют три системообразующих распределительных пункта, построят новый распределительный пункт и две кабельные линии с подстанции «Ядрошино». Это повысит качество электроснабжения в Бужаровском, Ядроминском и Новопетровском. Позитивные перемены коснутся более 15 тысяч жителей. Также заменят более 26 километров воздушных и 4,8 километра кабельных ЛЭП, отремонтируют 101 трансформаторную подстанцию и расчистят более сорока гектаров просек.

Ранее губернатор принял участие в запуске газораспределительного пункта «Самаровка» в Королеве.