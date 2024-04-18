Губернатор Подмосковья: мы дорожим тем, что видим стабильный рост бюджета

В Подмосковье наблюдается стабильный рост бюджета. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы очень дорожим тем, что видим стабильный рост бюджета, потому что у нас очень большие запросы на модернизацию инфраструктуры. Мосты, плотины, школы, поликлиники, дороги, транспорт — все это нуждается в обновлении, развитии. Когда регион растет, ты должен понимать, что важно успеть, не допустить какого-либо коллапса на том или ином направлении», — подчеркнул губернатор.

По его словам, в 2023 году бюджет региона вырос на 18% или 55-56 миллиардов рублей. Он уточнил, что в 2024 году также фиксируются стабильные показатели по НДФЛ и налогу на прибыль.

«Сегодня мы видим ситуацию стабильной. Очень надеюсь, что будет и малый бизнес расти. У нас это четверть валового регионального продукта», — отметил Воробьев.

В Подмосковье функционируют порядка 700 тысяч предприятий, в малом и среднем бизнесе региона задействованы 513 тысяч физических лиц.

«Это тоже то, что мы постоянно сопровождаем и стараемся поддержать разными программами, по которым предприниматель, начинающий свое дело, может получить поддержку от государства», — сказал губернатор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.