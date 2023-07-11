Губернатор Подмосковья: мы помогаем конструкторскому бюро «Радуга» с привлечением кадров

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев проверили работу конструкторского бюро «Радуга» в Дубне. Предприятие входит в число лидеров в мире по созданию высокоточного оружия.

Воробьев и Щеголев осмотрели экспонаты местного музея, посетили цеха металлообработки и окончательной сборки, а также пообщались с сотрудниками предприятия.

«Хочу в первую очередь поблагодарить всех, кто день и ночь трудится, чтобы выполнить гособоронзаказ. Здесь работает почти полторы тысячи человек – ученые, инженеры, конструкторы, операторы станков с ЧПУ. Спасибо всей вашей команде за самоотдачу и профессионализм», - обратился губернатор к коллективу.

Он отметил, что задачи, стоящие перед всем оборонно-промышленным комплексом страны, зачастую требуют прорывных решений и постоянного развития технологий.

«Как известно, в «оборонке» случайных людей не бывает. Здесь нужны те, кто умеет делать уникальную продукцию. Знаю, что специалисты нужны, и мы, со своей стороны, стараемся помогать привлекать кадры», - рассказал губернатор.

На практику в бюро постоянно направляют учащихся Университета «Дубна» и Дмитровского техникума. С ноября здесь трудоустроились тридцать пять молодых специалистов. С сентября на стажировку будут направлены еще двадцать восемь человек.

Конструкторское бюро помогает сотрудникам с жильем – им предоставляют квартиры в рассрочку, а также места в общежитиях. За двенадцать лет было выделено три сотни квартир, сообщил гендиректор бюро Сергей Богатиков. В планах – открыть третье общежитие.

Ранее губернатор сообщил, что Подмосковье стало одним из лидеров по эффективности реализации промышленной политики.