Губернатор Подмосковья: на месте ЧП в Crocus City Hall делается все для спасения людей

На месте ЧП в Crocus City Hall делается все необходимое для спасения людей. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На месте делается все для спасения людей. Работает СОБР. Около Крокуса более семидесяти бригад скорой помощи, врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим», - рассказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что глава региона выехал на место случившегося. Также был создан оперативный штаб.

В пятницу вечером в концертном зале во время выступления группы «Пикник» несколько человек в камуфляже открыли стрельбу. После этого в здании начался пожар, кровля охвачена огнем. Точной информации о погибших и раненых пока нет. Известно, что многие зрители смогли спастись, также людей выводят прибывшие на место спасатели.