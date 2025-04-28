Губернатор Подмосковья на встрече с президентом Узбекистана рассказал о совместных проектах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым рассказал о совместных проектах в сфере экономики, образования, культуры и здравоохранения. Встреча делегаций двух стран прошла в рамках V Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» в Узбекистане.

«Наша задача — совершенствовать экономику, развивать ее, а также все, что связано с образованием наших детей, обменом опытом. Это уже происходит на базе наших флагманских школ. А в Ферганской области будет создан детский центр подобный нашему ДКЦ им. Рошаля. И в мае открываем выставку музея Савицкого», — рассказал губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Мирзиеев посетил стенд Подмосковья, где представлены предприятия, региона тесно сотрудничающие с Узбекистаном, а также планирующие разместить там свое производство.

К примеру, мытищинский завод «Метровагонмаш» за пять лет поставил для Ташкентского метрополитена 164 вагона. Компания «Щелково Агрохим» запустила в Самаркандской области завод, полностью покрывающий потребности страны в химикатах для защиты растений. ГК «Черноголовка» приобрела завод в Ташкентской области для производства напитков. «Люберецкий завод Монтажавтоматика» планирует открыть в Андижанской области производство силовых трансформаторов большой мощности.

Сейчас в Подмосковье открыто шесть ОЭЗ и 72 индустриальных парка с готовой инфраструктурой для предприятий. Еще 27 — на разных этапах создания. В этом году планируется открыть четыре государственных индустриальных парка в формате «все включено» в Дмитрове, Раменском, Жуковском и Ленинском округе.

«Мы заинтересованы в том, чтобы узбекские предприятия, которые имеют потенциал дальнейшего экспорта, были представлены у нас. Важно, чтобы в индустриальные парки, которые мы строим, также приходили самые конкурентоспособные. Один из них заходит в наш ИП „Титан“ — это производитель подшипников (очень востребованный элемент для машиностроения)», — отметил Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Александра Степанова ]

Подмосковье сотрудничает с Узбекистаном и в сферах образования и культуры. В конце прошлого года в регион для обмена лучшими практиками приехали 40 школьников и семь педагогов из Ташкентской области. Гостям представили образовательные кластеры и флагманские школы. В мае в Истре откроется совместная выставка собраний узбекского музея искусств имени И. В. Савицкого и музея «Новый Иерусалим», где будет представлено около 80 экспонатов.

Также осуществляется обмен передовыми технологиями в сфере здравоохранения. Врачи НИКИ детства сотрудничают с Республиканским специализированным научно-практическим медцентром педиатрии в Ташкенте. МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского заключил соглашения о сотрудничестве с ведущими медицинскими университетами Узбекистана. При участии подмосковных специалистов в Ташкентской области открывается орфанный центр. Помимо этого, коллеги из Узбекистана используют опыт Подмосковья при создании в Фергане детского клинического центра аналогичного ДКЦ им. Л. М. Рошаля.

Ранее Андрей Воробьев запустил в Подмосковье новое предприятие в сотрудничестве с Белоруссией. Так, в Воскресенске открылся кабельный завод ООО «Белтелекабель».