В Красногорске под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева и зампреда правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко прошло заседание комиссии Госсовета по направлению «Экономика данных».

«Каждое заседание комиссии несет понятную цель — сделать жизнь человека удобнее в части получения федеральных и региональных госуслуг. Важно, чтобы не выходя из дома можно было оплатить счет за квартиру или подключиться к газу. Все должно быть максимально удобно. И еще одна ключевая задача — сокращать бюрократию, уходить от бумаги», — подчеркнул губернатор.

На прошлых заседаниях Подмосковье выступило с рядом инициатив. Ряд из них уже успешно пилотируются в регионе. В их числе — электронные платежки, паспорта котельных и подготовки к осенне-зимнему периоду, цифровые договоры на обслуживание газового оборудования, витрина данных вместо отчетов.

В рамках сегодняшнего заседания губернатор рассказал еще про один сервис — «ВсеСети». Он создан на базе областного сайта госуслуг и позволяет значительно упростить процедуру согласования документов.

«Наш проект „ВсеСети“ предполагает одновременное электронное уведомление всех смежников. Сейчас на это уходит 12 месяцев, а при цифровом взаимодействии будем тратить максимум 14 дней», — рассказал губернатор.

Также на заседании обсудили вопрос устранения барьеров при предоставлении госуслуг. Как отметил Воробьев, в области был определен 71 такой сервис, где требуется оптимизация.

Еще одна тема — новый подход к отчетности. Подмосковье предлагает реализовать взаимодействие электронно, чтобы избежать дублирования на бумаге и автоматически получать данные, которые есть в «цифре», а не набивать их вручную. Вместе с федеральными коллегами Подмосковье формирует принцип обмена информации между витринами данных. Таким образом, будет обеспечен принцип однократного ввода. По оценке экспертов, это позволит по всей стране сэкономить 3,5 млн рабочих часов.

Помимо этого, рассмотрели предложения для включения в показатель Цифровой зрелости по внедрению ИИ в регионах. В качестве источника данных для его формирования было предложено использовать портал «Цифровой Регион», разработанный в Подмосковье. Сейчас на нем представлен 231 проект.

«Считаем, что эту платформу целесообразно использовать как единый ресурс и источник данных для рейтингов и внедрений в искусственный интеллект», — отметил Воробьев.

Григоренко рассказал о новом подходе к региональной цифровой трансформации. Он подчеркнул, что основная задача — систематизировать работу так, чтобы, субъекты не дублировали друг друга. Он также рассказал о цифровой системе госуправления «Дашборд Губернатора», к которой в этом году подключат все субъекты России. Это электронный сервис, где представлены актуальные показатели по ключевым направлениям работы региона и его взаимодействию с федеральным центром.

«Кроме того, „Дашборд губернатора“ — это система не столько мониторинга, сколько предупреждения ситуации. Все мероприятия оцифрованы, у них есть срок исполнения, и с помощью современных технологий, включая искусственный интеллект, можно понимать, какие из мероприятий могут быть вовремя не выполнены и заранее на это реагировать», — отметил Григоренко.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что цифровизация, автоматизация и нейросети становятся важной частью жизни.