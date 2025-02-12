Губернатор Подмосковья: цифровизация, автоматизация и ИИ все больше входят в нашу жизнь

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл семинар для членов правительства Подмосковья и глав округов в СберУниверситете в Истре. В рамках мероприятия обсудили использование передовых технологий в управленческих проектах.

«Понимаем, какая это большая, сложная система — Московская область, управлять которой нам доверили жители. Каждый населенный пункт, школа, больница или водоканал — все это требует внимания, нуждается в грамотном управлении», – отметил губернатор.

На семинаре выступили нейрофизиолог, профессор биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Вячеслав Дубынин, руководитель Школы Олега Андреева, соавтор методики техники быстрого чтения Денис Андреев. Отдельный блок семинара был посвящен трансформации.

«Трансформация — это не дань моде. Понимаем, что сегодня необходимо использовать все самое эффективное. Часто слышим об искусственном интеллекте, который помогает в решении очень многих вопросов. Цифровизация, автоматизация и ИИ все больше входят в нашу жизнь», – сказал Андрей Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

Эксперт по стратегическому менеджменту, коуч топ-команд, заведующий лабораторией человекоцентричности и лидерских практик Высшей школы экономики Владимир Соловьев поделился рекомендациями по трансформационным проектам, мотивации и достижению целей. Директор по развитию технологий ИИ компании «Яндекс» Александр Крайнов рассказал, как применять современные технологии на практике.

В Подмосковье работает семь голосовых помощников. Они заменили 900 операторов в сферах здравоохранения, ЖКХ, транспорта. Все больше госуслуг в области оцифровывают и предоставляют в проактивном режиме. ИИ распознает 260 категорий документов. В этом году планируется подключить 1,6 тыс. категорий. Кроме того, ИИ используется для распознавания данных с 78 тыс. камер видеонаблюдения.

«Мы начинали с 20 проектов ИИ в 2023 году, в прошлом году их уже было 36, цель на этот год — 53 проекта», - сообщил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев отметил важность использования новых технологий в работе правительства.