Губернатор Подмосковья навестил бойцов в госпитале Росгвардии в Балашихе и вручил награды врачам

«Хочу поздравить всех врачей с наступающим Днем военного медика. Я этот госпиталь знаю давно, во все времена здесь были высококлассные врачи, хирурги, все, кто занимается восстановлением бойцов. Сейчас особое время, особая нагрузка на все военные госпитали, поэтому я хотел бы поблагодарить и медсестер, и наших дорогих врачей за труд. Военнослужащие, которые получают здесь медицинскую помощь, тоже отмечают вашу заботу, профессионализм», — обратился глава региона к врачам.