Губернатор Подмосковья навестил бойцов в госпитале Росгвардии в Балашихе и вручил награды врачам

Андрей Воробьев наградил врачей в госпитале Росгвардии в Балашихе
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Балашиху посетил госпиталь Росгвардии, где пообщался с военнослужащими и вручил награды медикам.
«Хочу поздравить всех врачей с наступающим Днем военного медика. Я этот госпиталь знаю давно, во все времена здесь были высококлассные врачи, хирурги, все, кто занимается восстановлением бойцов. Сейчас особое время, особая нагрузка на все военные госпитали, поэтому я хотел бы поблагодарить и медсестер, и наших дорогих врачей за труд. Военнослужащие, которые получают здесь медицинскую помощь, тоже отмечают вашу заботу, профессионализм», — обратился глава региона к врачам.
Общая площадь учреждения составляет 10 га. На территории работают четыре центра, свыше 40 лечебно-диагностических отделений, медицинский отряд спецназначения. Госпиталь рассчитан на 1,2 тыс. коек.
Учреждение является методическим центром медслужбы войск нацгвардии России. Специалисты подготовили множество пособий, монографий, атласов. Кроме того, были оформлены 15 патентов на изобретения.
Госпиталь постоянно модернизируется. В планах — построить новый хирургический корпус и центр анестезиологии и реаниматологии.
Губернатор вручил ордена «За доблесть и мужество» сердечно-сосудистому хирургу Владимиру, руководителю отделения дерматовенерологии Владимиру, руководителю центра интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации Тамаре, старшему хирургу отделения хирургии Светлане. Кроме того, объявили благодарность губернатора руководителю кабинета мануальной терапии Михаилу и старшему гастроэнтерологу Мурату.
