Губернатор Подмосковья навестил пострадавших в результате атаки беспилотника в Раменском

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в Раменскую больницу, чтобы навестить двоих пострадавших в результате атаки беспилотника. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«25-летний Николай поступил с черепно-мозговой травмой и гематомами в состоянии средней степени тяжести. Его зацепило взрывной волной на улице. Мужчину транспортировали вертолетом в Москву, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. С близкими и родными Николая мы на связи», — написал он.

По словам Воробьева, второй пострадавший оказался почти в эпицентре удара, он приехал в округ на заработки. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, он получил множественные раны и перелом стопы, а также сотрясение мозга. Еще два человека обратились в больницу амбулаторно, им оказали необходимую помощь и отпустили домой. Четыре человека отправили в больницу в Жуковском. Они отравились продуктами горения. Губернатор уточнил, что угрозы для их жизни нет, и выразил благодарность врачам.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на вторник, 10 сентября в Подмосковье силами ПВО были сбиты не менее 14 беспилотных летательных аппаратов.