Губернатор Воробьев сообщил о 14 сбитых вражеских БПЛА в Подмосковье

Не менее 14 беспилотных летательных аппарата были сбиты в Подмосковье силами ПВО в ночь на вторник, 10 августа, проинформировал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее глава региона поведал, что в результате атаки БПЛА на подмосковное Раменском там погиб 9-летний ребенок и есть один пострадавший местный житель.

"Всего этой ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна", – уточнил Воробьев.

Ранее мы писали, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья. Также в районе 3:30 ночи вторника, 9 сентября, еще два беспилотника сбиты в Подмосковье. На сей раз в Домодедовском городском округе.

На месте падения вражеских дронов работают подмосковные экстренные службы. Известно, что в московских аэропортах из-за атаки ВСУ задержаны десятки рейсов. Аэродром Жуковский полностью закрыт на прием и вылет бортов.