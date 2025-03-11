Губернатор Подмосковья навестил пострадавших в результате атаки беспилотников в Домодедове

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил двоих пострадавших в результате атаки украинских беспилотников, которые находятся в больнице в Домодедове. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«За их жизнь борются врачи. Это 43-летняя женщина — у нее ранение живота с повреждением кишечника, рваная рана груди. В операционной также 44-летний мужчина. У него ранение живота, открытый перелом плеча, ранение голени осколками», — написал губернатор.

По его словам, еще один пострадавший — 50-летний мужчина, за жизнь которого боролись врачи в больнице Видного, умер. Воробьев принес соболезнования его родным и близким.

Губернатор подчеркнул, что пострадавшим и их семьям окажут всю необходимую помощь. В частности, семьи погибших получат выплату в размере 1 млн рублей, раненые в зависимости от тяжести травм — от 100 до 500 тыс. рублей.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки беспилотников.