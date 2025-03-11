Губернатор Подмосковья рассказал о пострадавших в результате атаки беспилотников

Максимальное число пострадавших и наибольший ущерб в результате утренней атаки украинских беспилотников зафиксировали в трех округах Подмосковья. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В Ленинском городском округе (Видное, ул. Фокина, д. 6, Западный квартал, д. 5к1, д. Сапроново, д. 6к2, ЖК „Пригород Лесное“) от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного четырехлетнего ребенка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помощь», — написал он.

По его словам, в этом округе обломки БПЛА также упали на территории складов компаний «МосКокс» и «Сантехкомплект», там обошлось без пострадавших.

В Домодедово на парковке вблизи производственного комплекса и РЦ компании «Мираторг» в селе Ям погиб 38-летний мужчина, который работал охранником. Среди пострадавших — 50-летний мужчина, которого отправили в реанимацию в Видновскую больницу с открытой травмой головы, и 44-летний мужчина. Последний получил травмы головы, его госпитализировали в Домодедовскую больницу. В результате падения осколков дронов на парковке произошел пожар, сгорело более 20 автомобилей, его почти потушили. В деревне Котляково под Домодедово также пострадала 43-летняя женщина, ей проводят тяжелую операцию.

В Раменском округе медицинская помощь потребовалась пятерым местным жителям, медики установили, что телесных повреждений у них нет. В муниципалитете пострадали семь квартир в жилом доме на Северном шоссе, 6, а также частный дом в Софьино, КП «Высокий берег».

Ранее Андрей Воробьев говорил, что все оперативные службы работают сейчас там, где нужна помощь людям.