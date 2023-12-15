Губернатор Подмосковья назвал открытие памятника Игорю Сергуну в Подольске данью благодарности герою России

В Подольске торжественно открыли памятник-бюст герою России, генерал-полковнику Игорю Сергуну. На церемонии присутствовали Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, глава Подольска Григорий Артамонов и дочери героя Елена и Ольга. Об этом сообщили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

Григорий Артамонов в ходе мероприятия зачитал приветственное обращение от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, который подчеркнул, что Подольск — родная земля Сергуна.

«Этот памятник — дань глубокой благодарности Игорю Дмитриевичу. Еще один шаг к сохранению исторической правды о Родине и ее героях», — добавил Андрей Воробьев.

Владимир Мединский, в свою очередь, отметил, что открытие памятника говорит о том, что “ Родина не забывает людей, которые верно служат Отечеству».

«Важно не сколько ты прожил, важно как ты прожил и как тебя помнят. А мы помним и будем помнить каждого, кто отдал свое здоровье и свою жизнь за Родину, как и Игорь Дмитриевич Сергун», — сказал он.

Памятник установили на бульваре 65-летия Победы, рядом с ним также появился стенд с биографическими сведениями о герое России.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что во Власихе открыли памятник Герою России, протоиерею Михаилу Васильеву.