Компании из Подмосковья приняли участие в инсталляции «Девочка с персиками», представленной на ПМЭФ

Почти 50 подмосковных компаний приняли участие в инсталляции «Девочка с персиками», которая была представлена на ПМЭФ-2023. Об этом сообщает телеканал «360».

Так, например, компания «Черноголовка», которая изначально занималась производством напитков. После этого компания начала производить снеки, кондитерскую продукцию и детское питания. Еще одна компания — «Котофей». Товары под этим брендом выпускает фабрика АО «Егорьевск-обувь». Она создает продукцию для детей и подростков, рассчитанную на все сезоны.

Ранее сообщалось, что Подмосковье заключит на ПМЭФ пять соглашений с иностранными инвесторами.