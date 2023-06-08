Губернатор Подмосковья назвал тяжелейшей утратой смерть участника СВО — мужа главы Истры
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Смерть участника спецоперации, мужа главы Истринского округа Татьяны Витушевой, Владимира Кузнецова, который героически погиб под Белгородом, стала тяжелейшей утратой, написал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своих соцсетях.
«Сегодня простились с Героем. <…> Для всех нас это тяжелейшая утрата», — сообщил глава региона.
По его словам, жене военного от имени президента России передали орден Мужества. Воробьев назвал Кузнецова «человеком большой души» и «настоящим командиром».
«Мои искренние соболезнования семье и всем, кто знал Владимира. Мы рядом», — добавил губернатор.
Напомним, что сегодня Воробьев простился с военным. Его похоронили в этот же день на Аллее Героев Нового Истринского кладбища.