Губернатор Подмосковья: новый корпус образовательного центра «Старт» откроется в Видном 1 сентября

В микрорайоне «Пригород Лесное» в Видном 1 сентября откроется новый современный корпус образовательного центра «Старт». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Глава региона проверил готовность объекта и пообщался с учителями и родителями школьников.

«Первого сентября открываем здесь современную школу, я знаю, что запись тут полная, а значит, с первого дня своей работы она будет востребована. Наша задача — обеспечить образовательное учреждение учителями, которых мы очень ценим. У нас в Подмосковье для них действует большая программа поддержки, включая компенсацию затрат за аренду жилья», - отметил губернатор.

Новый корпус начали строить весной 2023 года. Здесь за парты сядут 1,1 тыс. школьников. В их числе — 400 ребят из основного корпуса центра «Старт» и 500 — из Мисайловской СОШ № 1. Акцент в обучении будет сделан на естественно-научном и физико-математическом направлениях.

В корпусе сформируют 44 класса. Здесь предусмотрены программы при поддержке Фонда развития Физтех-школ (ФРФШ) и школы программирования «Алгоритмика».

«Мы стараемся активно включаться в такие проекты, потому что они очень интересны по содержанию. Ну и, конечно — в проект «Школа полного дня». (...) В этом году будем запускать новое направление ИT — это разработка виртуальной реальности, работа с нейросетями», - рассказал директор образовательного центра Олег Рубцов.

Планируется, что в штат войдут учителя, которые попали в топ-100 учителей и выпускников педагогических вузов. Сейчас центр «Старт» укомплектован педагогами на 99%.

«В нашей школе охвачены профориентацией все ребята с 1 по 11 классы. Но основной упор мы, конечно, делаем на 8-11-е, потому что это ученики, для которых важен выбор, а нам важно, чтобы этот выбор был осознанным», - рассказала методист, специалист по профориентации Наталья Самсонова.

В центре «Старт» в распоряжении учеников будут лаборатория, библиотечно-информационный центр с медиатекой и читальным залом, два спортивных и один гимнастический залы, зоны отдыха, столовая, медицинский блок. В учреждении создана доступная среда. На прилегающей территории обустроены футбольное поле, беговые дорожки, площадка для игры в баскетбол и волейбол, гимнастическая зона.

В Подмосковье насчитывается 847 школ. В этом году планируется открыть еще 36 более чем на 33 тыс. мест. Три из них уже ввели в Ленинском округе, Мытищах и Реутове. В 26 школах работы завершатся к 1 сентября. Еще в семи — до конца года.

«Московская область продолжает прирастать — и первоклашками (в этом году в школу пойдет 106 тыс. детей), и школьниками, которых у нас по-прежнему на 30-40 тыс. в год становится больше. Города развиваются, а значит, должна быть новая инфраструктура, в том числе такие школы. Ключевая задача — сделать так, чтобы было достойное преподавание, специализация на естественных науках, воспитательные процессы», - отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев в рамках рабочей поездки в Ленинский округ дал старт строительству нового корпуса перинатального центра.