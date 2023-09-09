Губернатор Подмосковья о МЦД-4: «Мы провели большую работу»

Сегодня президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по МЦД-4. В режиме ВКС участие в торжественной церемонии запуска приняли также губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Как подчеркнул в своих соцсетях глава Подмосковья Андрей Воробьев, МЦД-4 является самым протяженным диаметром — восемьдесят шесть километров. В него входят тридцать семь станций, девять из которых расположены на территории Московской области.

«Теперь удобные и быстрые поезда оценят жители Реутова, Наро-Фоминска, Одинцово и Балашихи — больше миллиона человек. Спасибо за поддержку проекта (президенту России. — прим. ред.) Владимиру Владимировичу, правительству, РЖД и, конечно, (мэру Москвы. — прим. ред.) Сергею Собянину — мы провели большую работу», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил правительство Москвы и жителей столицы с Днем города.