Губернатор Подмосковья о смерти Дмитрия Жарикова: «тяжелейшая утрата для всех нас»
Фото: [Соцсети губернатора МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев присутствовал на церемонии прощания с главой городского округа Подольск Дмитрием Жариковым. Об этом Воробьев написал в своих соцсетях.
«Сегодня простились с Дмитрием Жариковым. Тяжелейшая утрата для всех нас. Мои искренние соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал», — сказал губернатор.
Дмитрий Жариков умер 10 октября на 48-м году жизни, у него остались жена и ребенок. По неофициальной информации, у него оторвался тромб.