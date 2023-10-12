Губернатор Подмосковья о смерти Дмитрия Жарикова: «тяжелейшая утрата для всех нас»

Губернатор Воробьев

Фото: [Соцсети губернатора МО]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев присутствовал на церемонии прощания с главой городского округа Подольск Дмитрием Жариковым. Об этом Воробьев написал в своих соцсетях.

«Сегодня простились с Дмитрием Жариковым. Тяжелейшая утрата для всех нас. Мои искренние соболезнования семье Дмитрия и всем, кто его знал», — сказал губернатор.

Дмитрий Жариков умер 10 октября на 48-м году жизни, у него остались жена и ребенок. По неофициальной информации, у него оторвался тромб.

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