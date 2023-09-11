Губернатор Подмосковья о выборах: «это всегда очень ответственное и сложное мероприятие»

Выборы всегда являются очень сложным и ответственным мероприятием, а также рубежом, в ходе которого дается оценка проведенной работы. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своих соцсетях.

«Мы видели очень высокую активность — и в малых городах, и на больших территориях, в муниципалитетах. Я хочу от всего сердца и от всей души прежде всего поблагодарить всех за участие в выборах, за неравнодушие», — отметил глава Подмосковья.

Он подчеркнул, что власти стремятся поддерживать связь с местными жителями через портал «Добродел», личные встречи, телефонные разговоры, чтобы обеспечивать важные для них перемены. Губернатор отметил, что положительных изменений удалось достичь в сферах благоустройства, здравоохранения, образования.

«Где-то мы еще в долгу, где-то не урегулирован тот или иной вопрос с парковкой, теплом или водой. Эту ответственность я прекрасно понимаю, и наша задача — не снижать темп, чтобы оправдать ваше доверие — чтобы не было стыдно смотреть вам в глаза, чтобы мы и дальше радовали наших жителей — каждую семью», — сказал Воробьев.

Губернатор поблагодарил жителей и президента России Владимира Путина за то, что он оказал поддержку масштабных проектов, реализованных в регионе.

«В самом начале Владимир Владимирович произнес одну стратегически важную для меня вещь: «Единственное, для чего ты идешь работать в Подмосковье — это служить людям». Я помню это наставление и всегда им руководствуюсь», — заметил Воробьев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.