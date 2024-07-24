Губернатор Подмосковья: объекты торговли на вылетных магистралях и центральных улицах городов приведут в соответствие

До конца 2024 года в Подмосковье приведут в соответствие все объекты торговли и услуг, расположенные на вылетных магистралях и центральных улицах городов. Об этом в ходе еженедельного совещания с областным правительством и главами округов обсудили сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы последовательно, системно работаем над тем, чтобы внешний вид наших населенных пунктов, дорожно-транспортной инфраструктуры менялся к лучшему. На сегодняшний день в Подмосковье осталось 880 торговых объектов, не отвечающих нашим стандартам: 278 объектов по вылетным магистралям и 602 на центральных улицах городов. Мы ведем эту работу совместно с правоохранительными органами, главами. Стараемся договариваться с предпринимателями, чтобы они облагораживали свои торговые точки, убирали визуальный шум», — сказал губернатор.

Работа затрагивает объекты дорожного сервиса, рестораны, кафе, магазины и не только. С октября 2023 года в регионе удалось обновить архитектурный облик 129 объектов, еще 140 — были демонтированы. В работе находятся еще 278 объектов. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных отметил, что во втором квартале 2024 года в Подмосковье также стартовали работы по объектам, расположенным на центральных улицах городов, из 843 приоритетных объектов рабочим уже удалось обновить облик 141 из них. Еще 100 — были демонтированы.

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