Губернатор Подмосковья обсудил итоги стажировки с участниками программы «Время Героев»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил итоги кадровой программы по обучению участников специальной военной операции для работы в органах государственной и муниципальной власти «Время Героев» с майором Кириллом Лосунчуковым и подполковником Владимиром Горохом. Они прошли стажировку в Правительстве Московской области.

«Кирилл Сергеевич, вы проходили стажировку в нашем Мининвесте, общались с руководителями предприятий, участвовали в разработке новой модели сопровождения инвесторов. Владимир Вячеславович познакомился с деятельностью нескольких блоков, участвовал в составлении рекомендаций по взаимодействию с подростками, которым нужно дополнительное внимание. Дальше вас ждет обучение в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске. Уверен, там вы сможете развить те навыки, которые приобрели у нас в Подмосковье», — сказал губернатор.

Кирилл Лосунчуков прошел стажировку в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Он также принимал участие в привлечении новых инвесторов в регион и решении задач бизнеса. По его словам, по ее итогам он сделал вывод, что «Победа делается не только на фронте, но и в тылу — на предприятия». Он добавил, что планирует продолжить службу в областном Мининвесте.

Владимир Горох, в свою очередь, успел постажироваться в Министерстве информации и молодежной политики Московской области, Министерстве территориальной политики, а также в администрации Наро-Фоминского округа. Он отметил, что эта деятельность позволила ему понять важность компетентной команды, которая будет «работать с тобой в одном ключе, конструктивный диалог с жителями и обратная связь». По его словам, в будущем он планирует вернуться в команду Андрея Воробьева.

Напомним, что программу «Время героев» реализует Высшая школа государственного управления Президентской академии на базе Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.