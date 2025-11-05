Губернатор Подмосковья обсудил с главой Фрязино развитие городского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Фрязино Дмитрием Воробьевым. В ее рамках были подведены итоги работы за пять лет и определены планы по дальнейшему развитию округа.

«Мы благоустроили в округе ряд территорий, в том числе лесопарк, который вместе посещали, реализуем все, что связано с модернизацией тепла, завершили первый этап масштабного проекта строительства системы водоснабжения. Расскажите, как обстоят дела, как жители оценивают эту работу, чего ждут от нас на следующем этапе», — открыл встречу губернатор.

Глава доложил, что реализация масштабного проекта строительства системы водоснабжения для Фрязино и Щелково позволит обеспечить чистой водой порядка 60 тыс. жителей. Уже построен водовод от Восточной системы водоснабжения к «НПП „Исток“ им. Шокина» с установкой насосной станции и резервуаров. В рамках второго этапа к концу 2028 года построят ВЗУ «Сутоки» и около 18 км линий магистральных водоводов.

Также в округе реконструировали ВЗУ № 4 и ВЗУ № 5, которые обеспечивают чистой водой более 50 тыс. жителей. Кроме того, был протянут водовод от ВНС 6 до «Истока». До конца 2028 года построят водопровод и 16 водозаборных станций. За пять лет в округе отремонтировали около 8 км сетей. Продолжается реконструкция котельной № 13.

С 2020 года в округе построили новый корпус школы № 1 на 825 мест, капитально отремонтировали четыре школы и пять детсадов, открыли четыре школьных стадиона. В 2026 году капитально отремонтируют дошкольное отделение школы № 3.

За пять лет во Фрязино капитально отремонтировали инфекционный комплекс больницы, сделали частичный ремонт детской и взрослой поликлиник. В 2022 году был открыт Центр амбулаторной онкопомощи. В округ уже поставили 52 единицы нового медицинского оборудования.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Клим Березуцкий ]

В этом году модернизировали стадион «Олимп» и благоустроили центральную часть города и площадь Победы. Также обустроили лесопарк. В 2026 году проведут благоустройство сквера в Заводском проезде.

С 2014 года расселили семь аварийных домов, построили два новых дома, переселили 209 жителей. До 2027 года включительно расселят оставшиеся шесть домов. Реализуется программа реновации. В ее рамках демонтируют 42 ветхих дома и построят почти 333 тыс. кв. м нового жилья. Первый дом начнут строить в 2026 году.

За пять лет в округ привлекли около 67 млрд рублей инвестиций и создали более 4 тыс. рабочих мест. Сейчас в реализации 13 проектов на 3,5 млрд руб. Запуск этих производств позволит создать порядка 600 новых рабочих мест.

В декабре у Дмитрия Воробьева истекает срок полномочий. Он отметил, что готов продолжить работу на посту главы округа. Губернатор пожелал ему удачи в соответствующем конкурсе.

