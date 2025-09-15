Губернатор Подмосковья обсудил с главой Серпухова развитие городского округа

«Городской округ Серпухов, наш большой наукоград, объединяет в себя огромное количество территорий, научных производств и сообществ. Мы стараемся обеспечивать перемены в городе, но, конечно, всегда есть к чему стремиться. Расскажите о самых важных достижениях и главных вызовах. Что жители ждут от нас? Вы уже шесть месяцев возглавляете городской округ. Очень надеюсь, что регулярные встречи, обсуждения, ваша вовлеченность в жизнь муниципалитета заметны», — открыл встречу губернатор.

Он отметил важность благоустройства территорий и модернизации дорог, а также информирования жителей о ходе работ.

«Люди должны понимать: что мы делаем, почему и какой результат хотим обеспечить для их родного Серпухова», — подчеркнул Воробьев.

Шимко сообщил, что в этом году в округе отремонтировали 80 км дорог. Также закрыли на ремонт аварийный мост. До конца года подрядчик сделает временный объезд. Также временно поменяли маршруты общественного транспорта. В 2026 году планируется провести работы по расширению Борисовского шоссе, построить развязки с Бутурлинского на Старосимферопольское шоссе, достроить наземный пешеходный переход через железную дорогу и отремонтировать мост через дорогу Серпухов — Новинки — Погари.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Сергей Хакимов ]

Также в округе активно благоустраивают общественные территории. В этом году обновят парк «Питомник» и пешеходную зону в микрорайоне Ивановские дворики, сквер генерала Кузнецова в Пущино и парк «Сказка» в Протвино. На одной из общественных территорий установят памятник участникам СВО. Всего было благоустроено 15 га территорий.

В Серпухове работает три индустриальных парка. В этом году создали ОЭЗ «Большой Серпухов», заключили соглашения о намерениях с инвесторами о реализации семи проектов на 8 млрд рублей. Помимо этого, «Т-Банк» построит центр обработки данных.

Говоря о модернизации системы ЖКХ, Шимко рассказал, что на 2025–2026 годы запланировано строительство двух котельных и четырех участков сетей, на 2026–2030 годы — обновление объектов водоснабжения и сетей ХВС/ ГВС. К концу 2027-го завершат первый этап реконструкции очистных сооружений.

В этом году капитально отремонтировали пять школ и два детсада. В 2026-м планируют обновить еще четыре школы и два детсада. Также в 2026 году откроют после капремонта ДШИ им. Алябьева в Пущино, ДК «Исток» и ДШИ «Синтез» и начнут ремонтировать стадион «Труд». В округе активно ведется работа по привлечению кадров в медучреждения. В этом году привлекли 18 врачей, в том числе восемь — в первичное звено.

В этом году планируется ликвидировать 115 объектов нелегальной нестационарной торговли. Работы выполнены уже по 67 объектам. Кроме того, активно ведется работа по расселению аварийного жилья. В округе 45 таких домов. Они будут расселены до 2027 года. Помимо этого, реализуется четыре проекта комплексного развития территорий, которые подразумевают расселение девяти МКД в микрорайоне Чернышевского, 13 МКД в микрорайоне Ногина, шесть МКД в районе ж/д вокзала и 12 МКД на улицах Джона Рида, Лермонтова и Центральная.

