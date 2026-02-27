Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Можайского округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым. В рамках нее они подвели итоги работы за пять лет, обсудили строительство и капремонт социальных объектов, модернизацию системы ЖКХ и не только.

«Денис Викторович, вы возглавляете очень важный Можайский муниципальный округ - отдаленную территорию. Мы коснемся самых разных тем – благоустройство, капитальный ремонт, строительство спортивного комплекса. Расскажите, как обстоят дела со здравом, сейчас ремонтируем хирургический корпус Можайской больницы – это будет современный медцентр для более 100 тыс. жителей. Как реализуется программа модернизации ЖКХ и где наиболее заметная потребность в этом?», - обратился к главе губернатор.

Мордвинцев сообщил, что обновленный хирургический корпус больницы введут в работу в первом квартале 2027 года, там появятся хирургическое, травматологическое, гинекологическое и анестезиолого-реанимационное отделения. Кроме того, в 2026-м завершится строительство подстанции скорой помощи в селе Поречье. В целом за пять лет в округе открыли Центр амбулаторной онкологической помощи, капитально отремонтировали амбулаторию в деревне Клементьево, ФАП в поселке Гидроузел, а также приобрели тяжелое медицинское оборудование – МРТ, КТ, 2 рентген-аппарата.

За пять лет также открыли новые школы в селе Тропарево и Можайске с дополнительным спортивным залом по проекту «Самбо в школах», обновили школы №1 и №2 в Можайске, СОШ в поселке Гидроузел, деревне Клементьево, поселке Колычево, построили ФОК «Арсенал» и не только.

В рамках работ по модернизации жилищно-коммунального хозяйства до конца этого года специалисты завершат замену 108 км сетей водоснабжения, в 2026-2027 гг. - проведут капремонт восьми котельных, пяти ЦТП от котельной №40 в Можайске, почти 9 км теплосетей. К 2028 году завершится реконструкция очистных сооружений города.

По словам главы, в округе реализуется ряд инвестиционных проектов.

«В нашем инвестпортфеле 27 проектов, сейчас в активной стадии реализации – 19. И что для нас самое важное - будет создано порядка 3,5 тыс. рабочих мест. Международный концерн «DoorHan» планирует строительство завода листовой стали с покрытием (3 млрд рублей инвестиций, 1,5 тыс. рабочих мест), завода теплоизоляционных материалов (2,5 млрд рублей, 400 рабочих мест) и пристройки к заводу горячего цинкования (0,8 млрд рублей, 100 рабочих мест)», - рассказал он.

В части благоустройства в Можайске обновили сквер «Аллея Героев» у стелы «Город воинской славы» и парк в деревне Горетово. В ближайшие два года планируется благоустроить Троицкий сквер и парк «50-летия СССР» в Можайске, а также установить памятную стелу в поселке городского типа Уваровка, которой в прошлом году присвоили почетное звание «Населенный пункт воинской доблести».

В апреле у Дениса Мордвинцева истекает срок полномочий. Он отметил, что готов и дальше работать на благо округа. Губернатор пожелал ему успехов в конкурсе на должность главы.

