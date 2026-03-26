Губернатор Подмосковья обсудил с главой Жуковского развитие округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с главой Жуковского Андроником Паком развитие городского округа. Он отметил, что внимания требует большое количество задач в разных сферах.

«Это и модернизация ЖКХ — энерго-, водо-, теплоснабжение, и капитальный ремонт стационара в Жуковском, решаете вопросы по чистоте, благоустройству. Сейчас как раз начинается сезон. И я очень надеюсь, что все государственные программы, которые мы реализуем, жители оценят. Расскажите, как обстоят дела в части всего, что важно для жителей», — открыл встречу губернатор.

Пак сообщил, что в 2026 году реконструируют котельную и капитально отремонтируют почти 600 м сетей по ул. Семашко. В 2027-м построят БМК. В рамках инвестпрограммы в течение двух лет обновят почти 2 км сетей и две котельные, а также четыре ЦТП. Качество теплоснабжения улучшится для 50 тыс. жителей.

Также в 2026-м в начнется реконструкция ВЗУ № 1 на ул. Калугина. Качество воды улучшится для 33 тыс. человек. В течение трех лет обновят очистные сооружения на ул. Наркомвод и главную канализационную насосную станцию на ул. Кооперативная.

Глава также рассказал, что государственный индустриальный парк «Союз» заполнен на 100%. Общий объем инвестиций составляет около 70 млрд рублей. Запуск предприятий позволит создать свыше 12 тыс. рабочих мест.

«Вся земля должна работать. Когда появляются предприятия, это приятно, ведь это позволяет нам иметь средства на дальнейшее развитие и региона, и Жуковского, в частности», — отметил губернатор.

На части территории парка разместили пищевой кластер, где построят новые заводы пищевой промышленности. Также возведут производственно-складской комплекс формата «Лайт индастриал» компании «ИНДАСТРИАЛ СИТИ» за 14 млрд рублей.

В 2027 году в округе завершат капремонт главного корпуса Жуковской ОКБ на ул. Фрунзе и детской больницы с поликлиникой на ул. Дзержинского. Сейчас ведется капремонт дошкольных отделений СОШ № 15 и СОШ № 12, а также Авиационного техникума им. В. А. Казакова.

«Также в прошлом году привлекли 21 врача. Предоставляем все возможные меры поддержки, в том числе за счет муниципального бюджета в части жилья. Кроме того, закупили 16 единиц тяжелого оборудования», — рассказал глава округа.

Пак также доложил о реализации программы по расселению аварийного жилья. В прошлом году на ул. Гагарина сдали дом для переселенцев. В новые квартиры переехали 236 человек, еще 156 получили жилищные сертификаты. Планируется построить еще один дом — на ул. Серова. Туда из 15 аварийных домов смогут переехать еще более 560 человек.

«Что касается комплексного развития территорий, инвестор строит четыре корпуса. В рамках КРТ он также реконструирует ВЗУ № 5 на ул. Гагарина, построит пристройку к школе № 9 на 600 мест, детский сад и благоустроит набережную р. Быковка», — добавил Пак.

В этом году в округе завершится второй этап благоустройства парка культуры и отдыха на ул. Пушкина, а также малых общественных территорий на ул. Солнечная и ул. Набережная Циолковского. В 2027-м планируют закончить работы в сквере «28 квартал», сквере перед ДК на ул. Фрунзе и лесопарке «Треугольный лес».

Особое внимание в округе уделяют поддержке участников СВО и их семей, сбору гумпомощи на передовую, подчеркнул глава. Губернатор поблагодарил главу и всех неравнодушных жителей за эту работу.

