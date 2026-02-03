Губернатор Подмосковья осмотрел полигон в Московском высшем общевойсковом командном училище

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил полигон в Московском высшем общевойсковом командном училище. В прошлом году здесь открылся факультет для создаваемых в России войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. Мы активно сотрудничаем. И сегодня приехали сюда пообщаться, обсудить самые актуальные темы, чтобы наше взаимодействие и с курсантами, и с командиром было результативным», — сказал губернатор.

В Подмосковье подготовка операторов БПЛА также ведется в центре «Витязь» в Балашихе. Программа разработана по запросу с фронта и реализована совместно с Правительством региона, Минобороны РФ и ветеранскими организациями. Обучение длится 30 дней, в группах занимаются в среднем по 20 человек. В число инструкторов входят бывшие бойцы спецподразделений.

В Подмосковье для заключившего контракт предусмотрена единовременная выплата в размере 3 млн рублей. С учетом дальнейших регулярных выплат за год службы бойцы получают не менее 5,5 млн рублей. В зону СВО они отправляются только после завершения полного курса обучения. Подробную информацию можно получить по телефону +7 (495) 990-90-90, на сайте bplasvo.ru или через бот @bpla_mo_bot.

На факультете Московского высшего общевойскового командного училища обучают по новой военной специальности «Применение подразделений сухопутных войск с беспилотными летательными аппаратами». Более половины курсантов в роте будущих командиров подразделений БПЛА — бывшие участники СВО.

«Дроны — это будущее. Здесь мы обучаемся управлять и разведывательными БПЛА, и FPV-дронами, и беспилотниками самолетного типа», — рассказал губернатору один из курсантов.

В 2027 году училище будет отмечать свое 110-летие. Оно было основано как 1-я Московская революционная пулеметная школа, после чего не раз меняло наименование. В стенах училища подготовили пять маршалов и более 600 генералов, в том числе более 130 Героев Советского Союза и РФ.

В училище активно внедряют новшества. Сегодня это — передовой учебно-научный центр с современными тренажерами по подготовке наводчиков-операторов для бронированной техники, автоматизированное компьютерное полигонное оборудование, научно-исследовательская лаборатория.

На базе училища созданы два тактических полигона. Там курсанты отрабатывают навыки ведения боя в условиях, максимально приближенных к боевым. Также проводятся занятия по отработке навыков штурма зданий и населенных пунктов, стрельбе, оказанию первой помощи и эвакуации.

По окончании училища выпускники получают диплом государственного образца по трем специальностям: «Применение мотострелковых подразделений», «Применение подразделений военной полиции», «Применение подразделений беспилотных летательных аппаратов сухопутных войск».

В числе инструкторов — Ян Еловский. В 2025 году он получил премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Он помогает Донбассу, проводит занятия по тактической медицине, а также запустил проект по оказанию первой помощи гражданскому населению.

Ранее губернатор отметил важность оперативного и максимального удобного оказания мер поддержки участникам СВО и им семьям.