Губернатор Подмосковья открыл педагогическую конференцию «История в учебниках и за пределами учебников»

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и помощник Президента России Владимир Мединский открыли педагогическую конференцию «История в учебниках и за пределами учебников», в которой приняли участие 400 учителей истории из разных регионов России.

«Здесь, в зале, собрались люди, которые «дружат» с историей, уверен, что даже вам, профессионалам, эта конференция будет очень интересна. То, что ее тема сегодня актуальна, нет смысла повторять, мы это видим по нашим школам, когда встречаемся с ребятами. Запрос на разъяснения нюансов истории очень высокий», — сказал губернатор на открытии мероприятия.

Сейчас по заказу Минпросвещения России в стране создают новый единый учебно-методический комплекс по истории для школьников 5-11 классов. Уже готовы учебники, рассчитанные на 10-11 классы. В них заложили воспитание патриотизма, гордости за деяния предков, гражданской ответственности в школьниках. Кроме того, была проведена связь отечественной истории с событиями, происходящими в мире.

«Я вижу, как Московская область развивается, насколько это динамичный интересный регион, здесь все меняется на глазах — в этом большая заслуга губернатора, правительства региона, каждого, кто работает в Подмосковье», — отметил Мединский.

Он отметил, что преподавание истории и обществознания должно строиться на принципах государственной политики и объективности исторической оценки.

На конференции также прошли два мастер-класса, один из которых «История. Человек. Учитель» провел победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2022», преподаватель школы № 16 Орехово-Зуевского округа Дмитрий Лутовинов. Второй — «Моральные дилеммы и нравственный выбор на уроках истории» прошёл под руководством Григория Назарова — призера конкурса «Учитель года России — 2018», преподавателя школы № 29 в Химках.

Данное мероприятие стало третьим интенсивом для преподавателей в рамках специального цикла «Московская область: открытый путь лидерства в образовании».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что индексация зарплат коснется свыше ста тысяч жителей.