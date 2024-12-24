Губернатор Подмосковья открыл церемонию награждения победителей ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело»

«Сейчас мы общались с нашими ребятами, командирами и представителями наших именных полков, и я коротко рассказал о том, что смысл этой премии изначально был построен на том, что у нас в Подмосковье и в нашей любимой стране есть люди, которые делают добрые, благородные дела совершенно бескорыстно. И эти люди никогда и не ждут какого-то вознаграждения, тем более материального», — сказал губернатор.