Губернатор Подмосковья открыл церемонию награждения победителей ежегодной премии «Мы рядом. Доброе дело»
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с приветственным словом на церемонии награждения победителей 12-й премии «Мы рядом. Доброе дело». В мероприятии принимают участие военные, члены их семей, волонтеры, инженеры, конструкторы и другие неравнодушные граждане.
«Сейчас мы общались с нашими ребятами, командирами и представителями наших именных полков, и я коротко рассказал о том, что смысл этой премии изначально был построен на том, что у нас в Подмосковье и в нашей любимой стране есть люди, которые делают добрые, благородные дела совершенно бескорыстно. И эти люди никогда и не ждут какого-то вознаграждения, тем более материального», — сказал губернатор.
Он отметил, что это большая честь, награждать самых активных граждан. Воробьев подчеркнул, что сейчас в России непростые времена. По его словам, все граждане стремятся к тому, чтобы внести свой вклад и прийти к победе.
Губернатор добавил, что награды в рамках премии получат самые достойные. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
Ранее Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.