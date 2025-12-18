Губернатор Подмосковья открыл церемонию награждения победителей премии «Мы рядом. Доброе дело»

«Мы ежегодно подводим итоги самых важных добрых дел, которые касаются жизни нашего Подмосковья и самого главного вопроса, который касается каждой семьи в нашей стране, потому что все мы сегодня участвуем, переживаем, делаем все для того, чтобы главная задача безопасности и обороны нашей страны была обеспечена», — сказал губернатор.

Он отметил, что в последнее время большинство номинантов премии связаны с оказанием помощи тем, что находится на передовой, членам их семей, а также жителям территорий, часто подвергающимся нападениям и обстрелам.

«Хочу поприветствовать всех, кто находится в этом зале, и вообще всех добрых людей, которые, не жалея ни времени, ни сил, ни средств, помогают, участвуют, делают все в наших дорогих, любимых городах Подмосковья для того, чтобы те, кто находится на передовой, тех, кто находится в тылу, это почувствовали», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, что за все время премии ее лауреатами стали более 13 тыс. человек.