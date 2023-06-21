Губернатор Подмосковья отметил важность духовного единства

Губернатор региона Андрей Воробьев в Зарайске встретился с митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом, священнослужителями и прихожанами храма. Глава региона выразил благодарность Церкви за поддержку бойцов.

«Молитва помогает тем, кто сражается, дает надежду и утешает родных. Поэтому Церковь, православная вера – это то, что сегодня объединяет всех нас. (...) Сейчас особенно важно быть вместе», - подчеркнул глава региона.

В округе находятся храмы святителя Николая Чудотворца и святого Иоанна Предтечи. Десять лет назад при содействии главы региона сюда вернули чудотворную икону Святителя Николая. Сейчас в Моногарово идет возрождение церкви Сошествия Святого Духа на апостолов.

«Андрей Юрьевич, мы видим вашу энергию, ваше отношение к жителям. Я сегодня наблюдал, как к вам подходили совершенно незнакомые люди, как вы общались с ними. Мы все желаем вам помощи Божьей», - обратился к Воробьеву митрополит Павел.

В рамках встречи губернатору рассказали о деятельности Московской митрополии по духовному окормлению военнослужащих в зоне СВО и обратились к нему с просьбой о содействии в организации курсов медиков-инструкторов для духовенства. Воробьев поддержал инициативу и отметил, что для проведения курсов может подойти 179-й Ногинский спасательный центр МЧС.

Во встрече приняли участие члены семей бойцов. Они поблагодарили за помощь, которая оказывается военнослужащим. Глава региона, в свою очередь, поблагодарил за то, что жители замечают перемены.

«Мы Зарайск очень любим, но понимаем, что в каждом городе Подмосковья должны и дальше происходить перемены», - подчеркнул он.

Ранее губернатор проверил ход благоустройства территории у Зарайского кремля.