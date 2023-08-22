Губернатор Подмосковья: педагогический форум необходим для достижения высоких результатов

Встреча на Форуме педагогов Подмосковья направлена на то, чтобы добиться высоких результатов в следующем учебном периоде, подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своей приветственной речи.

Отмечается, что сегодня в подмосковном Красногорске стартовала традиционная августовская педагогическая конференция стартовала. До конца недели в рамках форума на площадках мероприятия будет проходить внутренняя работа с директорами и учителями школ.

«Как правило, педагогическая встреча, собрание, общение, скорее, направлены на то, чтобы в следующем периоде добиться таких же (как в прошлом учебном году — ред.) высоких результатов», — отметил Андрей Воробьев.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в регионе уже началась подготовка к 1 сентября.